Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi Davası" olarak bilinen davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme, 26 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına, firari sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararlarının da geçerliliğini korumasına hükmetti.

Sanık avukatlarının reddi hakim taleplerinin üst mahkeme tarafından incelenmesi için dosya, Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Duruşma, 18 Şubat’a ertelendi.

Ne olmuştu?

Yenidoğan çetesi, SGK’dan daha fazla kazanç elde etmek amacıyla, anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebekleri sevk ederek en az 10 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanıyor. İddialara göre, ihmaller zinciri sonucunda bebek ölümleri gerçekleşmiş ve sanıklar bu durum üzerinden haksız kazanç sağlamıştı.

26’sı tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada, sanıklar suçlamaları reddederek savunma yapmış, avukatları ise delillerin hukuka aykırı elde edildiğini öne sürmüştü.

Ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.