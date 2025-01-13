İstanbul'da, bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalkar davranışlarla bebeklerin ölümüne neden oldukları öne sürülen Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 2. duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulunurken, davanın bir kısmı da adliye konferans salonunda gerçekleştirildi.

Duruşmaya ara verildi

Sanık İlker Gönen'in avukatı, soruşturma savcısı ile duruşma savcısının sosyal medyada birlikte fotoğraflarının paylaşılmasına atıfta bulunarak, tarafsız bir yargılama yapılmadığını savundu. Bu sebeple reddi heyet talep edildi. Mahkeme heyeti, taleplerin değerlendirilmesi için duruşmaya 30 dakika ara verdi.