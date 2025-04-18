İstanbul’daki Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit eden şahıslara yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonla iş insanı Gökhan G. ve şüpheli Zeynep K. gözaltına alındı.

Savcıyı tehdit eden iş insanı tutuklandı

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden iş insanı Gökhan G., 100 bin dolar karşılığında bazı sanıkların tahliyesi için pazarlık yaparken yakalandı. Gökhan G. hakkında düzenlenen ikinci dalga operasyonla gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Savcı tanımam, tetikçi getiririz" tehdidi

Gözaltına alınan Gökhan G.’nin savcıya yönelik “Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek” şeklinde tehditte bulunduğu öğrenildi. Gökhan G., Yenidoğan Çetesi soruşturmasına müdahale etmeye çalışmıştı.

Kişisel veri çalan Zeynep K. hakkında ev hapsi kararı

Düzenlenen operasyon kapsamında bir diğer şüpheli Zeynep K., bir GSM şirketinde çalıştığı ve tehditler konusunda birlikte hareket ettiği Mustafa Kemal Zengin ile kişisel verileri temin ettiği gerekçesiyle yakalandı. Zeynep K. hakkında ev hapsi kararı verildi.