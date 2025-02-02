Cezaevinde yaşanan trajik olayda, Gönen’in son anda pişman olarak acil durum butonuna bastığı ortaya çıktı. Olay cezaevi yönetimiyle ilgili soruşturma başlattı.

Antalya Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve Yenidoğan Çetesi’nin iki numaralı ismi olarak bilinen doktor İlker Gönen'in intiharı Türkiye gündeminde sarsıcı bir etki yarattı. Tek kişilik koğuşunda bileklerini cam parçalarıyla keserek yaşamına son vermek isteyen Gönen'in son anda pişman olduğu ve acil durum butonuna basarak gardiyanları çağırdığı öğrenildi.

Çay bardağını kırarak bileklerini kesti

Gazeteci Emrullah Dinç’in paylaştığı detaylara göre, Gönen çay bardağını kırarak cam parçalarıyla intihar girişiminde bulundu. Sağ bileğinde derin, sol bileğinde ise hafif kesik oluştu. Kan kaybeden Gönen, pişman olarak yardım istedi.

Hastaneye sevk edildi ancak kurtarılamadı

Cezaevi görevlilerinin müdahalesi sonrası Gönen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yolda yaşamını yitirdi.

Cezaevi yönetimine soruşturma

Cezaevinde tutuklulara cam bardak verilmesi yasak olmasına rağmen bu olayın yaşanması üzerine savcılık cezaevi yönetimi hakkında soruşturma başlattı. Kamera görüntüleri incelemeye alınırken olayın tüm boyutları araştırılıyor.