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Yenifoça Resim Kursiyerleri Sergisi, 21 Temmuz Pazar gününe kadar Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

Sergide, Foça’nın doğal güzellikleri, manzaraları ve soyut tasarımlar farklı tekniklerle ve özgün yorumlarla izleyicilere sunuldu. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, kursiyerlerin sanatsal yeteneklerini takdirle karşıladıklarını ve sanata verdikleri desteklerinin süreceğini vurguladı.

Foça Belediyesi tarafından düzenlenen Yenifoça Resim Kursiyerleri Sergisi , Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve sanat severlerin katılımıyla açıldı. Sergide, kurs eğitmeni Selma Top’un önderliğinde yıl boyunca hazırlanan özgün eserler sergilendi.

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