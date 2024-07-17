Yeniköy Kemerköy Enerji, Hüsamlar maden sahasının doğaya geri kazandırılması çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı. “Hüsamlar Yeniden” adıyla tanıtılan rehabilitasyon konsept videosu, lansmanda ilk kez izleyicilere sunuldu. Yapay zekâ ile modellenen videoda, bölgenin zamanla nasıl dönüştüğü ve doğal haline kavuştuğu gösterildi. Üç gün süren drone çekimlerinin ardından hazırlanan 3D görüntüler, maden sahasının yıllar içindeki dönüşümünü adım adım sergiledi.

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir, 2024'te 715 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı rehabilite etmeyi planladıklarını açıkladı. “Hüsamlar’dan aldığımız emaneti iade etme vakti geldi” diyen Demir, projeyi “Hüsamlar Yeniden” olarak adlandırdı.

Rehabilitasyonun ilk yılı başarıyla tamamlandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük doğaya geri kazandırma projelerinden biri olan bu çalışma, geçtiğimiz yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde başlatıldı. İlk yılın sonuçları ve gelecek dönem planları, Yeniköy Termik Santrali’nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Toplantıda, Hüsamlar maden sahasının mevcut durumu ve rehabilitasyon sonrası görünümü, basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Toplantıya, Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Genel Başkanı Ali Rıza Koç, Doç. Dr. Sultan Gündüz ve Hüsamlar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İskender Gökçe katıldı.

"715 futbol sahası büyüklüğünde alan rehabilite edilecek"

Genel Müdür Erol Demir, rehabilitasyonun ilk yılında 65 hektarlık alanda yaklaşık 150 bin fidanın dikildiğini belirtti. Demir, “Yıl sonunda 511 hektarlık alanda daha kapsamlı bir çalışmayı hayata geçireceğiz. 715 futbol sahası büyüklüğünde rehabilite edilecek bir alan var” dedi. “Hüsamlar Yeniden” konsept videosunda, doğaya geri kazandırma sürecinin tamamlanmış halini izlediklerini belirtti.

"Milaslılar için yeni bir mesire alanı olacak"

Demir, bölge halkı, üniversiteler ve yerel yöneticilerle yapılan planlama sonucunda, rehabilitasyon alanının bir mesire yeri haline geleceğini söyledi. “Bölgede üç gölet, yürüyüş ve dinlenme alanları olacak. Hüsamlar’ı Milas halkına geri vereceğiz” diye ekledi.

"Bu proje, rehabilitasyon için örnek olacak"

Ali Rıza Koç, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği olarak projede izleme ve raporlama görevi üstlendiklerini belirtti. “Doğru yapılanı desteklemek, yanlış olanı söylemek misyonumuz var. Yeniköy Kemerköy Enerji’nin projesi, ülkemize örnek olacak” dedi.

"Rehabilitasyonun kalbinde 500 yıllık zeytin ağacı olacak"

Projenin danışmanlarından Doç. Dr. Sultan Gündüz, bölgedeki köylülerle yakın ilişki kurarak onların önerilerini temel alan bir plan hazırladıklarını aktardı. “Rehabilitasyon alanının merkezinde 500 yaşında anıt bir zeytin ağacı yer alacak” dedi.

"Bu proje Hüsamlar’a iyi gelecek"

Hüsamlar Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği Başkanı İskender Gökçe, Yeniköy Kemerköy Enerji’nin rehabilitasyon planını desteklediklerini belirtti. “Bu proje Hüsamlar’a iyi gelecek” dedi.