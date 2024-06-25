ANKARA (AA) - Yeniköy Kemerköy Enerji, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı İSO 500-2023 listesinde Muğla'nın en büyük 2'nci şirketi olarak yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk defa katıldığı İSO 500 listesine 142'nci sıradan giren Yeniköy Kemerköy Enerji, tüm enerji şirketleri arasında 9'uncu oldu.

Yeniköy Kemerköy Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan son raporda Türkiye'nin en büyük enerji üreten şirketleri arasında ilk 10'da yer aldı.

Şirket, 2023 verilerine göre Türkiye'nin toplam enerji üretiminin yüzde 2,19'unu karşıladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir, yaklaşık 40 yıldır Muğla'nın Milas ilçesinde iki santralde yerli kaynak kullanarak elektrik ürettiklerini belirterek, "Ürettiğimiz elektrikle cari açığın azaltılmasında yıllık 750 milyon dolar katkı sağlıyoruz. 3 bini aşkın çalışanımız ve ekonomik olarak katkı sağladığımız 113 bin kişi ile sadece Muğla'mıza değil, ülkemize de değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.