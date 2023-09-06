Uzun zamandır duyduğum duygularla uyandım bu sabah. Uyandın mı demeliyim, bilmiyorum? Bedenim uzanık, ama ruhum zıp zıp… Günlerle çölde aç susuz yürüyüp rastladığım bir kaynağa yapışmış gibiyim. İçiyorum, içiyorum doymuyorum.

Önce Tanrı’ya, sonra Atatürk’e ve bize bugünü yaşatan Avrupa voleybol şampiyonluğunu destanında emeği geçen herkese en çok da kızlarımıza binlerle teşekkür. Sevgi ve minnetle. Unutulmaz gecede Brüksel’de tek yürek olabilmek. Skorlara kilitlenip dua etmek, totem yapıp “Kazanacağız! Haydi kızlar!”ı tekrarlamak Şampiyonda birleşmek…

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Tanrım ne büyük gururdu, ekranda da olsa bu destanın içinde yaşamak. Türkiye’de bunun aksini söyleyebilecek bir kişi bile yoktur. Hepsinin müşterek de söylediği “Biz Türk kadınları olarak Atatürk’ün gösterdiği yolda ışık tutarak gelecek nesillere rol model olmaya çalışıyoruz”du. Bunun için o kadar çok çalıştılar, ter döktüler, emek verdiler ki, umarım gençlerimiz bu kısmını iyi dinler, iyi görür. Benim Atam der ki “Dünyada gördüğünüz her şey kadının eseridir. Kadınlarımız milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar. Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır…” Onlar vatanlarını, insanlığını, çok sevdiler yenilen Sırbistan değildi dünyada ve Türkiye’deki değer kaybı ve cehaleti yendiler. Türk bayrağını en yukarıya çektirip. İstiklal marşımızı yürekten mutluluk gözyaşları ile söylediler, tüm dünyaya dinlettiler.

Teşekkürler “Eda Erdem”

Teşekkürler “Gizem Örge”

Teşekkürler “Ebrar Karakurt”

Teşekkürler “Melisa Vargas”

Teşekkürler “Hande Baladın”

Teşekkürler “Zehra Güneş”

Teşekkürler “Cansu Özbay”

Teşekkürler “Aslı Keleş”

Teşekkürler “İlkin Aydın”

Teşekkürler “Elif Şahin”

Teşekkürler “Simge Aköz”

Teşekkürler “Kübra Akman”

Teşekkürler “Derya Cebecioğlu”

Teşekkürler “Ayşe Aykoç”

Teşekkürler Cumhuriyet kadınları

Teşekkürler Filenin Sultanları