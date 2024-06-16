Yenişehir’de geleneksel bayramlaşma töreni, Belediye Başkanı Ercan Özel’in ev sahipliğinde Belediye Meydanı’nda gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Yenişehir’de geleneksel bayramlaşma töreni, Belediye Meydanı’nda gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney ve ile ilçe protokolünün yanı sıra vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Ercan Özel, vatandaşların bayramını kutladı. Kurban Bayramı’nın aynı zamanda bir Allah'a teslimiyet olduğunu hatırlatan Başkan Özel, “İhtiyaç sahiplerine el uzatarak onların yanında yer aldığımız bu kutlu günün, tüm İslam alemine, ülkemize, şehrimize, hayırlar getirmesini Canab-ı haktan temenni ediyor, hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. Başkan Özel’in konuşmasının ardından Belediye Meydanında toplanan Yenişehir halkı, birbiriyle bayramlaştı.

HUZUREVİ’NE ZİYARET

Belediye Başkanı Ercan Özel, Belediye Meydanı’ndaki bayramlaşmanın ardından Yenişehir Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle bayramlaşan Başkan Özel, onlara tatlı ikramında bulundu. Huzurevi sakinleri de bayramda kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Ercan Özel’in ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade ederek teşekkürlerini iletti.