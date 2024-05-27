Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece-gündüz tertemiz bir Yenişehir için çalışıyor. Belediye Başkanı Ercan Özel, “Halkımızın her sabah daha temiz bir Yenişehir’e uyanması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı yürüttüğü mesaiyi son sürat devam ettirirken Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de, gece boyunca, daha temiz bir Yenişehir için mesai yapıyor. Özellikle, gece saatlerinde yapılan temizlik çalışmaları sayesinde hem trafik aksamıyor hem de ilçe halkı tertemiz bir güne başlıyor. Temizlik görevlileri bir yandan sokakları temizleme çalışması yaparken, diğer yandan da çöp konteynerlarını da dezenfekte ediyor.

“ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR”

Halk sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzluğa karşı savaş açtıklarını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Göreve geldiğimiz günden beri en önemsediğimiz konulardan biri de Yenişehir’in temizliğidir. Vatandaşlarımızın daha temiz ve hijyenik bir güne uyanması için her gece çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir yandan sokaklarımız süpürülürken çöp konteynerları da periyodik olarak temizlenerek dezenfekte ediliyor. Yenişehir halkının sağlığı için büyük bir özveriyle görevini yerine getiren tüm personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN’DAN DUYARLI OLMA ÇAĞRISI

Yenişehir halkına da seslenen Başkan Özel, “Sadece Belediye çalışanları ile şehrimizi temiz tutmak mümkün değil. Daha duyarlı olmak, buna göre hareket etmek, burada yaşayan herkesin sorumluluğunda olmalı. Evlerimizi, işletmelerimizi temiz tuttuğumuz gibi, sokaklarımızı da temiz tutalım. Yenişehir’imizi hep birlikte daha güzel bir yer haline getirelim” mesajını verdi.