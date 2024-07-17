Bursa Vali Yardımcısı olarak atanan Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney’e Sinan Paşa Külliyesi’nde veda yemeği düzenlendi.

BURSA (İGFA) - Kütahya Vali Yardımcılığı görevinin ardından 11 Eylül 2023 tarihinde Yenişehir Kaymakamı olarak göreve başlayan Mustafa Güney, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Bursa Vali Yardımcısı olarak atandı. Kaymakam Mustafa Güney’in Yenişehir’deki görevinin son gününde Yenişehir Belediyesi olarak Sinan Paşa Külliyesi’nde onuruna yemek düzenledi. Yemeğe, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçe protokolü ve kurum müdürlerinin yanısıra siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

‘GURUR DUYUYORUZ’

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Kaymakam Mustafa Güney’in Yenişehir’de yaklaşık 11 aydır görev yaptığını hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Kaymakamımız Mustafa Güney, Bursa Vali Yardımcısı olarak göreve başlıyor. Kaymakamımızın ilçemizden ayrılacak olması bizleri üzse de Yenişehir halkı için gururdur. Bildiğiniz gibi kaymakamlık devletimizin yerel yönetimlerdeki en önemli temsil makamıdır. Kaymakamlık makamı aynı zamanda vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek, sıkıntılarına çözüm bulmak ve kamu hizmetlerinin güzel bir şekilde ifasını gerektiriyor. Sayın kaymakamımız görev yaptığı kısa süre içerisinde yararlı hizmetlere ev sahipliği yaptı. Çok güzel birlik beraberlik örneği sergiledi. Bu bir veda değil. Sayın Vali’miz de bizlere söz verdi. Yine ilçemizde her zaman bir arada olacağız. Sık sık Yenişehir’e gelecek. Ben kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

KAYMAKAM HELALLİK İSTEDİ

Duygusal anlar yaşayan Kaymakam Mustafa Güney ise, kaymakam olmayı, bu ayrılıklar nedeniyle aslında istemediğini söyledi. Güzel bir veda organizasyonu olduğunu belirterek konuşmasına devam eden Kaymakam Mustafa Güney, “Yenişehir’den ayrılıyormuşum gibi hissetmiyorum. Her fırsatta Yenişehir’de olacağımı biliyorum. Öncelikle, çalışma arkadaşlarım olmak üzere, kamu personelinden ve tüm Yenişehir halkından helallik istiyorum. İnşallah haklarını bana helal ederler” diye konuştu.