Yenişehir’de yaşayan her bir vatandaşın değerli olduğunu ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Vatandaşlarımız artık daha ulaşılabilir bir şehirde yaşayacak” dedi.BURSA (İGFA) - Yenişehir’i daha ulaşılabilir bir şehir haline getirmek çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, geçen hafta BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli’yi ziyaret etmişti. Ziyarette, Yenişehir’in kırsal mahallelerindeki ulaşım problemleri de konuşulmuş ve çalışma yapılması istenmişti. Bu kapsamda kısa süre içerisinde çalışmalara başlanmış ve belirli hatlarda da seferler başlamıştı. Yenişehir’i ziyaret eden Fahrettin Beşli ve Yönetim Kurulu üyeleri, sorun yaşanan bölgelerde yerinde incelemelerde bulundu.

‘HER BİR VATANDAŞIMIZ DEĞERLİDİR’

BURULAŞ Yönetim Kurulu ve Genel Müdür Fahrettin Beşli, incelemelerin ardından Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’e, iadeyi ziyarette bulundu. BURULAŞ Yönetimini makamında ağırlayan Başkan Ercan Özel, “Bizler ne yapıyorsak, tüm Yenişehir halkı için yapıyoruz. 224 kilometrekare içerisinde yaşayan her bir vatandaşımız bizim için değerlidir. Bazı kırsal mahallelerde ulaşım konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Konuyu gündeme getirerek hazırladığımız raporu BURULAŞ Yönetim Kurulu’na sunduk. Olumlu geri dönüşler aldık. Şimdi kırsal mahallelerimizin hemen hemen her birine otobüsler gidecek, dolmuşlar gidecek. Kısa bir deneme süresi olacak, bu süre içerisinde yolcu sayısına ve zamanına bakılacak. Daha sonra da seferler sürekli hale getirilecek. Vatandaşlarımız artık daha ulaşılabilir bir şehirde yaşayacak” dedi.

‘ACİL ÇÖZÜM PLANI’

Yenişehir Belediye Başkanı Yardımcısı ve BURULAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Silahlı da, “BURULAŞ Yönetim Kurulu olarak ilçemizde düzenlediğimiz buluşmada acil çözüm planı üzerinde konuştuk. Çok yakın zamanda BURULAŞ’ın ulaşamadığı mahallemiz kalmayacak” diye konuştu.

