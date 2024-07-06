Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, gürültüden sadece insanların değil hayvanların da olumsuz etkilendiğini vurguladı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Bursa’nın Yenişehir ilçesinde hayvanların da olumsuz etkilendiğini saptayan Belediye, gürültü kaynaklarına karşı harekete geçti. Hayvanların yüksek ve ani seslerden ürktüğünü vurgulayan Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehirlileri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Şehir yaşamının olumsuzluklarının başında gürültünün geldiğini belirten Başkan Özel, belirli günlerde yapılan etkinlik ve kutlamalarla düğün ve sünnet cemiyetlerinde ortaya çıkan gürültünün tüm canlıları olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Her yıl havaların ısınmasıyla birlikte Yenişehir’e gelen leyleklerin kış öncesi ilçeden ayrıldığını anlatan Özel, “Bu süreçte ilçemizde konaklayan leyleklerin yuva yaptığı yerlerden biri de Kaymakamlık binasının önündeki saat kulesi. Lütfen konuklarımızı rahatsız edecek davranışlardan kaçınalım. Özellikle havai fişek gibi yüksek ve ani seslerden çok ürküyorlar” dedi.