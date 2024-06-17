Kazada motosiklet sürücüsü Sefa Tulumoğlu (25) yaşamını yitirdi.

Kaza detayları ve ilk müdahale

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karabük-Yenice karayolunun Yeşilköy köyü yakınlarında gerçekleşti. Sefa Tulumoğlu yönetimindeki 78 SR 449 plakalı motosiklet, T.İ. idaresindeki 78 AAD 755 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Tulumoğlu, motosikletiyle H.S. yönetimindeki 37 HD 415 plakalı yolcu otobüsünün altına girdi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hemen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme ve soruşturma

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı. Yolcu otobüsündeki yolcuların durumu hakkında bilgi verilmezken, kazanın şiddeti ve motosikletin otobüsün altına girmesi nedeniyle yolun bir süre trafiğe kapatıldığı belirtildi.