İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, tasarruf tedbirleri paketi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına getirilen ilan ve abonelik yasağının yerel basına ciddi bir darbe vurduğunu ve birçok yerel gazetenin kapandığını belirtti. Kılıç'ın açıklamalarına göre, Ankara, Bartın ve İzmir gibi şehirlerdeki yerel gazetelerin kapandığına dair haberler gelmeye başladı. Bu durumun, yerel basının içler acısı bir duruma geldiğini gösterdiğini ifade etti.

Yerel basının kaybı

Kılıç'a göre, tasarruf tedbirlerinin yürürlüğe girmesinden bu yana sadece Ankara, Bartın ve İzmir'de toplam 9 yerel gazetenin kapanmak zorunda kaldığını açıkladı. Bu durumun üzücü ve içler acısı olduğunu vurguladı.

Veda manşetleri

Başkent Ankara'da, gazetelerin son baskılarında veda manşetlerinin yer aldığını belirten Kılıç, gazetelerin birer birer kapatılmaya başlandığını ifade etti. Bu durumun sadece Ankara'da değil, diğer şehirlerde de benzer şekilde yaşandığını söyledi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yayınlanan Yeni Çeşme Gazetesi'nin son sayısında "Elveda Çeşme… Demek ki bu kadarmış" başlığını kullandığını aktaran Kılıç, tasarruf tedbirlerinin yerel basına yönelik bir idam fermanı olduğunu söyledi.

"Yerel demokrasinin tehdidi"

Kılıç'a göre, tasarruf tedbirleriyle yerel basına yönelik bu darbe sadece gazetecileri değil, aynı zamanda yerel demokrasiyi de tehdit ediyor. Yerel basının kentlerin hafızası ve kültürü olduğunu belirterek, yerel demokrasinin işlevsiz hale gelmesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Çağrı ve dayanışma

Kılıç, yerel basının can damarlarının tasarruf tedbirleri adı altında kesilmesinin ekonomiye katkı sağlamayacağını belirtti. Bu tedbirlerin asıl amacının, yerel basının sesini kısmak olduğunu savundu. Yerel demokrasiye yapılan bu büyük darbenin sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, yerel basın emekçileriyle dayanışma içinde olunmasını talep etti.