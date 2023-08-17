Son zamanlarda yerel seçim kabusları basmaya başladı bana. Demek ki, 6'lı masanın feryatları bilinçaltımda yer etmiş.

Malum muhalefet cephesi her iki seçiminde arifesinde, yani milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin son günlerinde, neredeyse oyları saymaya gerek yok, biz kazanacağız modunda oldukları ve sonra da yere yapıştıkları için belli ki bende de epey bir heyezana neden olmuşlar.

Şimdi gelelim esas meseleye:

Bende İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son atakları, ''bana göre ataktır bu'' sanki bana CHP'de bazı akıllanmalar, toparlanmalar, kendine gelmeler, akılların suya erdiği dönem başlamış gibime geliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kameraların önünde arayıp, ''sayın genel başkanım''ı tekrar tekrar söylemesi ''hoş''oldu, ''iyi'' oldu.

Hele hele İmamoğlu'nun önceki gün yaptığı konuşmada ''ben İstanbul'a mühürlüyüm'' sözleri CHP'de oldukça bir rahatlamaya neden olmuştur.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun 12 değil, 112 seçim kaybetse yine hakkı teslim edilmeli, saygıda kusur edilmemeli, gönlü hoş tutulmalıdır.

Kılıçdaroğlu gerek kaybettiği davalar nedeniyle mal varlığından olmuş, gerek orta yaşın üstünde olmasına rağmen canını dişine takarak ''demokrasi yürüyüşleri'' düzenlemiş, elinden gelen fedakarlığı yapmıştır.

En önemlisi de son genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kim ne derse desin sonuna kadar kazanmak için uğraş vermiştir.

Şimdi önemli olan şudur, daha doğrusu CHP şunun farkına varmalıdır:

Gelecek olan yerel seçim olsa da, bu süreç bir genel seçim havasında geçecektir.

AKP elinden geleni yapacak, yılbaşında hem asgari ücrete ve hem de emeklilere ve bilumum devletten maaş alanlara gerekli ilgi ve alakayı gösterecektir. Milli duygulardan ''dem vuracak'', HDP yi ele alacak, terör diyecek, terörist diyecek. Seçmenin bir kez daha güvenini kazanmaya uğraş verecektir. Hatta bir adım ötesi bunun savaşını verecektir.

CHP ne yapacaktır?

İşte önemli olan da budur.

Dedik ya, genel seçim havası diye...

Ben olsam sayın Cumhurbaşkanı'nın HDP ile ilgili söyledikleri tüm sözleri söylerim.

Terörü lanetliyorum, şeklinde değil. Bu cümle anlaşılmıştır ki, ''zayıf'' kalıyor.

İsim vererek, sivil toplum örgütü ise adını söyleyerek, parti ise adını söyleyerek şunu söylemelidir milletin yüzüne karşı:

'' .......... bu terör örgütüdür, asla onunla işbirliği yapmam'' deyip, ''dan dan'' söyleyeceksin.

Ben olsam milli meselelerde, AKP iktidarının yaptığı bazı işlerin iyi ve güzel olduğunu vurgularım.

Zaten gerçek de budur. Bugün İHA'ları, SİHA'ları ve bilumum savaş araç ve gereçlerinin varlığını kim inkar edebilir ki? Bu konuda hoş şeyler söylemeli ve takdir ettiğini de vurgulamalıdır.

Ben olsam milletin inanmayacaklarını söylemem.

Örnek ortadadır.

Deprem bölgesinde vatandaştan para almadan evlerini teslim edecekleri söylenmişti.

Kurban bayramında 15 bin lirayı git bankadan al demişlerdi.

Sonuç ortada.

Bu konuda daha çok yazılacak, çok söylenecek şey var.

Görüşmek üzere...