Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerini ağırlayarak, ilçede yürütülen tarım ve hayvancılık projelerini tanıttı. Başkan Eşki, kooperatif üyelerine, kırsal mahallelerdeki belediye arazilerinin tarımsal işbirliği ile nasıl değerlendirileceğini açıkladı.

Kent bostanları sayısı artacak

İlkini Pınarbaşı’nda hayata geçirdikleri kent bostanlarının sayısını beşe çıkarmayı hedeflediklerini belirten Başkan Eşki, özellikle kadın üreticilerin bu projelere olan ilgisini vurguladı. Kadınların emeğiyle büyüyen bu bostanlar, dayanışmayı da artırıyor.

Kırsal mahallelerde hayvancılıkla tam destek

Başkan Eşki, kırsal mahallelerde hayvancılık desteği vereceklerini duyurdu. İlk etapta 1.000 tavuk ve 300 keçiyi yerel üreticilerle buluşturacaklarını açıklayan Eşki, ayrıca belediyeye ait kırsal arazileri tarımsal işbirliği ile değerlendirileceğini belirtti.

Kadın üreticilerle ekonomiye katkı sağlanacak

Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almasını amaçlayan projelerle, kent bostanları Bornova’nın dört bir yanında yaygınlaştırılacak. Başkan Eşki, “Kadın üreticilerin emekleri sayesinde Bornova’nın bereketi büyüyor” dedi.

Başkan Eşki’ye kış sebzeleri hediye edildi

Ziyaretin sonunda, Başkan Eşki’ye Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından üretilen kışlık sebzelerden oluşan bir ürün sepeti hediye edildi.