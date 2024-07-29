TÜBİTAK’ın 61. kuruluş yıl dönümünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir dönüm noktasına işaret ederek, yerli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN’ın envantere girdiğini açıkladı.

Türkiye’nin hava gücüne büyük katkı: GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK’ın 61. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ilk yerli görüş içi ve görüş ötesi hava-hava füzeleri olan GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN’ın Türk Hava Kuvvetleri envanterine katıldığını duyurdu. Kacır, “Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün kanatları gökyüzünde güvenle süzülüyor. Türkiye’nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi BOZDOĞAN ve ilk görüş ötesi havadan havaya füzesi GÖKDOĞAN’ı envanterimize kazandırdık.” ifadelerini kullandı.

Teknolojik atılım: KAAN ve entegre işlemci ünitesi

Bakan Kacır ayrıca, KAAN savaş uçağında yer alan ve onu 5. nesil bir uçak hâline getiren bilgisayarın bütünleşik işlemci ünitesinin geliştirilerek, Türkiye’nin bu kabiliyete sahip birkaç ülkeden biri olduğunu belirtti. Kacır’ın envantere girdiğini açıkladığı GÖKTUĞ projesi kapsamında yürütülen ve ana yükleniciliğini TÜBİTAK SAGE’nin yaptığı GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzeleri, Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacına yönelik olarak üretildi.

GÖKTUĞ projesi: Milli hedefler için büyük adım

GÖKTUĞ projesi, Türkiye’nin hava savunma alanında dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. ABD üretimi AIM-9 Sidewinder ve AIM-120 AMRAAM füzelerinin yerini alacak GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN, havadan havaya füze alanındaki dışa bağımlılığın sonlandırılması açısından kritik öneme sahip. 2024 Ocak ayında SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, füzelerin tasarım doğrulama testlerinin tamamlandığını ve artık kabul testlerine başlanacağını açıklamıştı.

BOZDOĞAN görüş içi hava hava füzesi (WVRAAM)

BOZDOĞAN, ABD üretimi AIM-9X’in muadili olan Görüş İçi Hava Hava Füzesi’dir. Yüksek çözünürlüklü Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlığa sahip olan BOZDOĞAN, elektronik harbe karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 25 kilometre menzile sahip olan füze, ses hızının 3 katı hıza (Mach 3) ulaşabilmekte ve yüksek manevra yeteneğine sahiptir.

GÖKDOĞAN görüş ötesi hava füzesi (BVRAAM)

GÖKDOĞAN, ABD üretimi AIM-120 AMRAAM’ın muadili olan Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi’dir. Katı hal tasarımlı Aktif Radar (AR) Arayıcı Başlığa sahip olan GÖKDOĞAN; at-unut, birden fazla hedefe kilitlenebilme, atış sonrası kilitlenebilme ve her açıdan atış yeteneklerine sahiptir. Yaklaşık 65 kilometre menzile sahip olan füze, veri bağı sayesinde hedef güncellemesi yapabilmektedir.