Gökdoğan ve Bozdoğan, Türkiye'nin geliştirdiği yerli hava-hava füze sistemleri olarak dikkat çekiyor. Gökdoğan, kısa menzilli hava-hava füzesi olarak tasarlanırken, Bozdoğan, daha uzun menzil ve gelişmiş özelliklere sahip bir füze sistemi olarak öne çıkıyor. Her iki sistem de Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli üretim hedefleri doğrultusunda geliştirilmiş olup, modern hava muharebe yeteneklerini artırmayı amaçlıyor.

“Gökdoğan ve Bozdoğan’ı envanterimize kazandırdık”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bu füze sistemlerinin önemini vurgulayarak, "Türkiye’nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan ve ilk görüş ötesi havadan havaya füzesi Gökdoğan’ı envanterimize kazandırdık," ifadelerini kullandı.

F-16’lara entegrasyon süreci

Gökdoğan ve Bozdoğan füze sistemleri, başlangıçta Peace Onyx III (CCIP Modernizasyonu) konfigürasyonundaki F-16 savaş uçaklarına entegre edildi. Bu modernizasyon süreci, F-16’ların savaş kabiliyetlerini artırmayı ve yerli füze sistemleri ile uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

F-16 Özgür'ler, Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterindeki modernize edilmiş F-16 savaş uçaklarıdır. Bu uçaklar, Özgür-2 Modernizasyon Programı kapsamında daha da geliştirilecek ve Gökdoğan ile Bozdoğan füzelerinin entegrasyonu için gerekli altyapıya sahip olacak.

Özgür-2 modernizasyon programı

Özgür-2 Modernizasyon Programı, F-16 Özgür’lerin aviyonik sistemlerini, radar yeteneklerini ve savaş yönetim sistemlerini güncelleyerek, uçakların performansını artırmayı hedefliyor. Bu programın bir parçası olarak, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin entegrasyonu ile birlikte, F-16'ların hava-hava muharebe yetenekleri önemli ölçüde geliştirilecektir.

Gökdoğan ve Bozdoğan’ın F-16 savaş uçaklarına entegrasyonu, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli üretim hedefleri doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu entegrasyon, Türk Hava Kuvvetleri'nin hava muharebe kabiliyetlerini artırarak, bölgedeki stratejik dengeyi sağlamada katkı sağlayacaktır.