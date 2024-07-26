TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilen yerli helikopter motoru TEI-TS1400, gerçekleştirdiği güç limiti testiyle 1740 beygir gücüne ulaşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu motor, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki gelişmelerin önemli bir parçasını oluşturuyor.

TEI'nin yaptığı açıklamaya göre, TEI-TS1400, altışar saatlik yıpratma testlerini 15 kez başarıyla tamamlayarak güvenilirliğini kanıtladı. Motor, özellikle "tek motorlu acil iniş" senaryosunda zorlu sınırları zorladı ve yüzlerce saat süren test süreçlerine rağmen 1740 beygir gücüne çıkmayı başardı.

Acil durum seviyesinde, 30 saniye boyunca sürekli güç üretme yeteneğine sahip olan TEI-TS1400, ikinci tekrarda da aynı başarıyı göstererek performansını bir kez daha ortaya koydu. Bu üstün performans, GÖKBEY helikopterinin zorlu hava koşullarında ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayarak operasyonel kabiliyetini artıracak.

TEI-TS1400 motoru, Türkiye'nin hava gücünü artırma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yerli üretim olması sayesinde hem bağımsızlığı pekiştirecek hem de savunma sanayisindeki dışa bağımlılığı azaltacak. Bu gelişmeler, Türkiye'nin helikopter teknolojileri alanındaki yerli üretim kapasitesini güçlendirirken, uluslararası arenada da rekabet gücünü artıracak