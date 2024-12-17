Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği sırasında öğrencilerin evden getirdikleri yiyecekleri yemesi sonrasında bazı öğrenciler rahatsızlandı. Durumun gıda zehirlenmesi olabileceği ihtimaliyle okul yönetimi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Rahatsızlık yaşayan ve tedbiren hastaneye sevk edilen toplam 18 öğrenciden 8’i Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 10’u ise özel hastanelerde kontrol altına alındı. Ancak yapılan tetkiklerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı açıklandı.

Çorum Valiliği’nden açıklama

Olayla ilgili Çorum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16 Aralık’ta gerçekleşen etkinlik sırasında bazı öğrencilerin rahatsızlandığını belirtmesi üzerine tedbir amaçlı tüm öğrenciler hastaneye sevk edilmiştir. Yapılan tetkikler sonucunda gıda zehirlenmesi olmadığı tespit edilmiştir. Öğrenciler, kontrollerin ardından evlerine gönderilmiştir.”

Yanlış anlamalar giderildi

Bazı yerel basında çıkan “18 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı” yönündeki haberlere de açıklık getiren Valilik, olayın zehirlenme değil, rahatsızlık bildiriminden kaynaklanan tedbir amaçlı bir uygulama olduğunu belirtti.