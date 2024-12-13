Yerli Malı Haftası, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek ve yerli üretimi desteklemek amacıyla her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında coşkuyla kutlanıyor. 1923’te başlayan bu gelenek, 1946’dan itibaren okul etkinlikleriyle daha da yaygınlaşarak, toplumda tutumlu olmanın ve yerli mallarını kullanmanın önemini vurguluyor. Peki, bu hafta neler yapılır ve neden bu kadar özel? Yerli Malı Haftası’nın tarihçesi ve amacını öğrenerek, yerli üretime katkı sağlamak için nasıl adımlar atılabileceğine göz atabilirsiniz.

Yerli Malı Haftası anlamı

Yerli Malı Haftası resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak bilinir. Türkiye’de genellikle 12-18 Aralık tarihleri arasında okullarda kutlanır ve belirli günler ve haftalar listesinde yer alır. Mustafa Kemal Atatürk Başkanlığında 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunmasıyla beraber yerli malların üretilmesi kararlaştırılmıştır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak tarihe geçti.

Yerli Malı Haftasının amacı

Yerli Malı Haftasının amacı; yerli tüketimin bilinçli olarak arttırılmasına yöneliktir.

Yerli Malı Haftası ne yapılır?

Bu haftada genel olarak yatırım yapmanın, yerli malı ürünler kullanmanın ve tutumlu olmanın önemi anlatılır. Ülke zenginliklerinin artırılması adına üretim ve tüketime verilen önem de bu tarihlerde oldukça vurgulanır ve okullarda kermesler düzenlenerek çocukların evlerinden yiyecekler getirmesi sağlanır.

Yerli Malı Haftası ile ilgili sözler

Vakit nakittir

Damlaya damlaya göl olur

Ak akçe kara gün içindir

Sakla samanı gelir zamanı

Har vurup harman savurma

Ayağını yorganına göre uzat

Güvenme varlığa düşersin darlığa

Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı