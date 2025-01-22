Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2024 dönemine ait "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, yerli turistlerin yurt içindeki seyahat harcamalarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,7 artış gösterdiğini ortaya koydu.

25,7 milyon seyahat, 224 milyon geceleme

2024'ün üçüncü çeyreğinde 20 milyon 453 bin kişi yurt içinde seyahate çıktı. Seyahate çıkanların toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 25 milyon 684 bine ulaştı. Bu dönemde, toplam 224 milyon 68 bin geceleme gerçekleştirildi ve kişi başına ortalama geceleme sayısı 8,7 olarak kaydedildi. Seyahat başına düşen ortalama harcama ise 7 bin 977 lira oldu.

Harcama türlerinde yeme ve içme zirvede

Yerli turistlerin yurt içinde yaptığı toplam harcamaların yüzde 83,8’i kişisel harcamalardan, yüzde 16,2’si ise paket tur harcamalarından oluştu. Harcamalarda en büyük payı yüzde 30,1 ile yeme ve içme aldı. Bunu yüzde 20,7 ile konaklama ve yüzde 20,6 ile ulaştırma izledi.

Harcama türlerindeki artış oranları incelendiğinde:

Yeme ve içme harcamaları yüzde 70,6,

Konaklama harcamaları yüzde 71,4,

Ulaştırma harcamaları yüzde 57,9 oranında yükseldi.

Yakın ziyaretleri ilk sırada

Seyahat amaçları arasında "yakınları ziyaret" yüzde 47,9 ile ilk sırada yer aldı. "Gezi, eğlence, tatil" yüzde 47,3 ile ikinci sırayı alırken, "sağlık" amaçlı seyahatler yüzde 2,2 ile üçüncü sırada kaydedildi.

Konaklama tercihleri: Akraba ve arkadaş evleri önde

Yerli turistler, 135 milyon 889 bin geceleme ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" konakladı. Konaklama tercihlerinde ikinci sırada 46 milyon 340 bin gecelemeyle "kendi evleri", üçüncü sırada ise 24 milyon 19 bin gecelemeyle "oteller" yer aldı.