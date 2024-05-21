Efes Selçuk Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Halk Oyunları Şenliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerini bir araya getirdi. Etkinlik, Polonya ve Ukrayna’dan gelen ekiplerin de katılımıyla İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Kültürlerin harmanı Efes Selçuk'ta bir araya geldi

Şenlik, Atatürk Anıtı önünden İstasyon Meydanı’na yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Efes Selçuk ve İzmir’in yanı sıra Polonya ve Ukrayna’dan gelen halk oyunları ekipleri, kortej sonrası sergiledikleri performanslarla büyük beğeni topladı.

Etkileyici performanslar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, ilk olarak Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi zeybek gösterisi ile sahne aldı. Ardından, konuk ekipler özgün performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikte, Efes Selçuk Belediyesi Yıldızlar Karma Zeybek Ekibi, Minikler Karma Zeybek Ekibi ve Modern Dans Ekibi ile FOMGED İzmir Folklor Müzik Gençlik Kulübü ve Hancı Halk Oyunları Ekibi de sahne aldı.

Sanatla gelen dostluk

Uluslararası Halk Oyunları Şenliği, katılımcı ekiplerin performanslarının ardından Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin’in, halk oyunları eğitmenlerine Efes Selçuk'u simgeleyen Artemis Heykeli takdim etmesi ile sona erdi.