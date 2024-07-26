İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde gerçekleştirilen 'Siberağ-2' operasyonlarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Operasyonlar, siber suçların önlenmesi ve çocukların çevrimiçi güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütüldü.

'Siberağ-2' operasyonlarıyla siber suçlara büyük darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Bingöl merkezli olarak gerçekleştirilen 'Siberağ-2' operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda toplam 82 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, çevrimiçi çocuk müstehcenliğine yönelik ciddi adımlar atılmasını ve diğer siber suçların engellenmesini hedefliyor.

Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ile mücadele

Düzenlenen operasyonlar kapsamında, Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve diğer illerde çevrimiçi çocuk müstehcenliğine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi) ve Child Protection System (Çocuk Koruma Sistemi) gibi uluslararası bağımsız kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar sonucu, "çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçunu işlediği tespit edilen 80 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlar, çocukların çevrimiçi güvenliğinin sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kişisel verilere yönelik suçlarla mücadele

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, sosyal medya uygulamaları üzerinden kişisel verilerin satışını yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Bu kişi, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayrıca, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

Dijital materyaller ve yasal süreçler

Operasyonlar sonucunda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve ilgili veriler üzerinde detaylı incelemeler başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadeledeki kararlılıklarını vurgulayarak, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; en hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın işte o paylaşımı;