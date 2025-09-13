İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda 269 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu. Toz esrar yapımında kullanılan hammaddeler imha edilirken, 34 şüpheli yakalandı ve 18’i tutuklandı.

Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Lice ve Kulp ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticaretine darbe vuruldu.

Operasyonda 269 kilogram esrar ele geçirilirken, toz esrar üretiminde kullanılan hammaddelerin tamamı imha edildi.

34 şüpheli gözaltına alındı

Toplam 34 şüpheli yakalanırken, bunlardan 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 12 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri sürüyor.