Balıkesir'in Karesi ilçesindeki ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'ye ait mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamada hayatını kaybeden işçi sayısının 11 olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sabah saatlerinde ölü sayısını 12 olarak bildiren Yerlika’ya patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, yedi işçinin yaralandığını söyledi.

Yerlikaya, “Üretim bandında olan 11 kardeşimiz maalesef hayatlarını kaybetti. Sekizi kadın, üçü erkek olmak üzere 11 kişi maalesef vefat etti. Bütün süreçle ilgili bilgi arz ediyoruz” dedi.

"Arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldı"

Yerlikaya patlama nedeninin belirlenemediğini, sabotaj ihtimalinin ise olmadığını belirtti.

Yerlikaya, ölü sayısını 12 olarak açıklamasına ilişkinse, “Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının 11 olduğunu paylaşıyoruz. Patlamanın tesiriyle gelinen noktada arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldı” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca üç başmüfettişimiz, SGK ve Bölge Teftiş Kurulu tarafından da üçer müfettiş görevlendirildi” dedi.

İşçilerin kimlikleri belirlendi

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi kırsal Kavaklı Mahallesi'nde ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'ye ait mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümündeki patlamayla ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlendi.

Patlamada yaşamını yitiren fabrika personelinin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi. Bu kişilerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cenazelerin, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri devam ediyor.