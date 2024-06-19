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Etkinlikte Filistin bayrağı çizen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça sloganlar atıp Filistin için barış ve özgürlük talebinde bulundu.

Resim yapan çocuklar İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze 'deki çocukları da unutmadı.

Çad-Sido Bemadji Sağlık Merkezi'ne gelen çocuklar, burada düzenlenen resim etkinliğine katıldı.

SİDO (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği nin (YYD), Çad 'da faaliyet gösteren sağlık merkezinde, İsrail'in saldırdığı Filistin 'deki çocuk lara destek için etkinlik düzenledi.

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