YESEN BURGER KONKORDATO İLAN ETTİ

Marmara Bölgesi’nde 18 şubesi ve 250 çalışanıyla faaliyet gösteren Yesen Burger, artan giderler ve ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Mahkeme, şirketin mali durumunu düzeltmesi için 3 aylık geçici süre verilmesine karar verdi. Bu süreçte şirket, alacaklılarla ödeme planı ve yeniden yapılandırma görüşmelerini sürdürecek.

YESEN BURGER'İN SAHİBİ KİM?

Tamamen yerli sermaye ile faaliyet gösteren Yesen Burger, fast-food sektöründe önemli bir konuma sahip.

Şirketin Faaliyeti: Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde yürütülüyor.

Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı: Osman Hüsem

2000’li yılların başında sektöre adım atan marka, Marmara Bölgesi’nde 18 şubesi ve 250 çalışanıyla hizmet veriyordu.

KONKORDATO SÜRECİ NASIL OLACAK?

Konkordato ilanıyla birlikte Yesen Burger, mevcut borçlarını yapılandırmak ve mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşmak için geçici süreye sahip olacak.

Bu süreç, alacaklılar, tedarikçiler ve şube operasyonlarını etkileyebilir ancak şirket, faaliyetlerini tamamen durdurmadan devam ettirmeyi hedefliyor.