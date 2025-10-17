Yesevi Hareketi’nden Gazze’ye un seferi

“Mazlum coğrafyalar yalnız değil”

Yesevi Hareketi Derneği, Gazze’deki insani krize yanıt vererek 20–30 ton civarında un gönderme amaçlı kampanya başlattı; kampanya yaklaşık 500–600 bin TL hedefli ve yardım Mısır üzerinden ulaştırılacak.

Hayır çalışmalarıyla bilinen Yesevi Hareketi Derneği, Gazze’de derinleşen açlık ve insani dram karşısında yeni bir yardım kampanyası başlattı. Dernek yetkilileri, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Atay ile Dernek Genel Başkanı Mahmut Cömert’in Gazze’de un dağıtımına katılacağını açıkladı.

Dernek, bir kamyonluk, toplamda yaklaşık 20–30 ton un alımı için başlattığı kampanyayla 500–600 bin TL civarında kaynak toplamayı hedefliyor. Toplanan un ve kaynakların Mısır üzerinden Gazze’ye ulaştırılacağı duyuruldu.

MAZLUM COĞRAFYALARA SESLENİŞ

Ahmet Atay, Yesevi Hareketi Derneği’nin daha önce de Gazze başta olmak üzere birçok ihtiyaç duyulan bölgeye düzenli gıda, su, yakıt ve sağlık malzemesi yardımları ulaştırdığını belirterek, “Açlıktan ölmek üzere olan çocuklara bir nebze olsun umut olabilmek için bu un dağıtımını gerçekleştiriyoruz.” dedi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Derneğin il başkanı Hidayet Karabay ise yardımseverlere seslenerek, “Mazlumların duasında yer almak isteyen herkes bu iyilik seferberliğine katılabilir. Her bir destek, Gazze’deki bir çocuğun yaşamına umut olacaktır.” ifadelerini kullandı.

İNSANİ DRAMIN BOYUTU

İsrail’in uyguladığı kuşatma ve bombardıman nedeniyle Gazze’de temel gıdaya ulaşımın büyük ölçüde kısıtlandığı; binlerce sivilin, özellikle çocukların, açlıkla mücadele ettiği vurgulandı. Yesevi Hareketi Derneği yetkilileri, başlatılan kampanyanın sadece maddi destek değil, aynı zamanda insanlığın vicdanına seslenen bir çağrı niteliğinde olduğunu ifade ediyor.

Dernek yetkilileri, kampanyaya katılmak isteyen yardımseverleri bilgilendirmek ve destek toplamak amacıyla gerekli irtibat kanallarını açtıklarını belirtti.