Koçarlı’da hem bamya üreticiliği hem de toptancılığını yapan Yücel Yüce, tarlasında yetiştirdiği ürünlerin istihdam kaynağı olduğunu söyledi. Yücel Yüce, sezonun ilk ürünlerini toptan 150 TL’ye sattıklarını bu fiyatların da yüzleri güldürdüğünü belirtti. Bamyanın son yıllarda adeta altınla yarıştığını belirten Yüce, “Topraklarımız verimli. Artık tarım ürünleri para da ediyor.

Bamyalar kalibresine göre fiyatlandırılıyor. Pek çok üründe mahsulün irisi rağbet görürken bamyada küçük olanı daha kıymetli oluyor. Şu anda turfanda olduğu için toptan kilosu 110-150 TL arasında satıldı. Önümüzdeki günlerde bu fiyat düşer ama şimdilik sezondan umutluyuz” dedi.