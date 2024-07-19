ANKARA (AA) - Anadolu Ajansının ev sahipliğinde düzenlenen "Yeşil Hattımız: Çevre" fotoğraf sergisine katılan diplomat ve gazeteciler iklim krizine karşı işbirliğinin önemine dikkati çekti.

AA öncülüğünde İspanya'nın EFE, İtalya'nın ANSA ve Yunanistan'ın AMNA haber ajanslarının katkılarıyla hazırlanan "Yeşil Hattımız: Çevre" isimli fotoğraf sergisi 17 Temmuz'da açıldı. Üç haber ajansına ait, başta orman yangınları olmak üzere iklim krizinin etkilerini çeşitli yönleriyle anlatan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışına bürokratlar, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, gazeteciler ve bilim insanları katıldı.

Katılımcılardan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, iklim krizinin insanlığın en önemli problemi olduğunu ve fark gözetmeksizin herkesi etkilediğini, fotoğraf sergisinin de bu krize işaret ettiğini söyledi.

Ülkesinin savaşta olmasına karşın iklim krizinin de farkında olduğunu ifade eden Bodnar, "İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edebilmemiz için uluslararası toplumun ortak bir çaba göstermesi oldukça önemli. Bu noktada ilk olarak karşımıza diplomasi çıkıyor." dedi.

Bodnar sergide yer alan fotoğrafların orman yangını ve sel felaketleri gibi iklim değişikliği kaynaklı birçok probleme değindiğini, bu ve benzeri etkinliklerin iklim krizine karşı yürütülen çabaları daha görünür kıldığını vurguladı.

- "Türkiye ile birlikte çalışıyoruz"

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, medyanın iklim kriziyle ilgili farkındalık uyandırabilecek önemli bir güç olduğunu söyledi.

Peralta, "Ben aynı zamanda gönüllü itfaiyeciyim ve söz konusu orman yangınları olduğunda çok etkileniyorum. 3 yıl önce Antalya'da yaşanan orman yangınlarında biz de gönüllü itfaiye ekibimizle mücadeleye katıldık. Bu konuda Türkiye’deki birçok kurumla yakın projeler yürüttük, orman yangınlarını engellemek istiyoruz. Ayrıca iklim krizinin beraberinde getirdiği diğer konularla alakalı birçok konuda birlikte çalışıyoruz. Örneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık Projesi'yle ilgili çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Yaşanan felaketlerle mücadelede medyanın öneminden bahseden Peralta, "Bu etkinliği düzenledikleri için İtalya’nın, İspanya’nın, Yunanistan’ın ve Türkiye’nin haber ajanslarını tebrik etmek istiyorum. Bundan sonraki etkinliğe biz de Paraguay ajansıyla katılmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın AMNA Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aimilios Perdikaris, Akdeniz'in bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu nedenle bu konuda işbirliği yapmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Perdikaris şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz ve ajanslarımız bu konuda işbirliği yapabilirler. Bugün düzenlenen sergi bunun kanıtı. Bu işbirliğinin asıl amacı insanlarda iklim değişikliğine dair farkındalığı artırmak, onları iklim değişikliği konusunda daha hassas olmaya çağırmak ve bir vatandaş olarak bu olumsuz gelişmeleri aşmak için yapabilecekleri şeylere yönlendirmek. Ajanslar olarak sadece medya şirketleri değiliz ve bir görevimiz var. Yani aslında gazetecilik ürünlerimizi dağıtıyoruz. Bu sebeple hep bir olmak ve işbirliği yapmak insanların farkındalığının artması için önemli. Ülkelerimizi ayırabilen konulardan farklı olarak çevre konusundaki endişelerimiz aynı ve iklim değişikliği gibi konularda birlikte çalışabiliriz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Ortak bir güç oluşturarak iklim değişikliğinin üstesinden gelebiliriz."

- "Daha büyük bir kitleye ulaşabiliriz"

İspanyol Haber Ajansı (EFE) Uluslararası İlişkiler Müdürü Cristina Ozaeta Heusel de iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğinin hayati olduğunun altını çizerek "Hepimiz Akdeniz ülkesiyiz ve aynı problemlerle mücadele ediyoruz. Bu da aslında benzer çözümler bulma konusunda bizim işimizi kolaylaştırıyor. Medyanın farkındalık oluşturma konusunda bir gücü var. İşbirliklerimiz bununla sınırlı kalmamalı ve bunun ötesine geçmeli. Haber ajansları olarak çok fazla abonemiz, izleyicimiz var ve bunları birleştirirsek daha büyük bir kitleye ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Heusel, EFE’nin bu etkinliğin bir parçası olmasından gurur duyduğunu ve Türkiye'de bulunduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Danışmanı ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başyazarı Doç. Dr. Şiir Kılkış ise fotoğraf sergisinde iklim krizinin gerçeklerini gördüklerini kaydetti.

Kılkış, şunları söyledi:

"Akdeniz havzasının iklim kriziyle mücadelesi, orman yangınları, sel, kuraklık, hepsi bir arada olmak üzere bu fotoğraflar her gün ve her dakika gündemde tutulması gereken gerçekleri ifade ediyor. Ayrıca iklim krizinin artmasıyla bu tür olayların sıklığı ve şiddeti artmaya devam edecek. Bu sebeple bu gerçeklerin bilinci içerisinde çözümlere yönelmemiz, iklim krizini tersine çevirmek ve iklim geleceğimizi mümkün olduğunca daha olumlu bir yöne çevirmek için elimizden geleni yapmamız çok önemli."

Sergi, 31 Ağustos'a kadar Sokratin X Assembly, One Tower AVM'de ziyarete açık olacak.