Türk vatandaşlarının vize engelini aşabilmesi için kullanılan yeşil pasaportun kapsamının genişletilmesi, TBMM gündemine geldi. Ancak, bu durum yeşil pasaportun prestijini kaybetmesine neden olabilir.

Bordo pasaport sahiplerinin vize randevusu veya başvuru reddi sorunları yaşaması nedeniyle, yeşil pasaportun kapsamının genişletilmesi talepleri arttı. Şu an yeşil pasaport sahipleri, 6 ay içinde 90 günü aşmamak kaydıyla 157 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. 2016 ve 2019 yıllarında kapsamı genişletilen yeşil pasaport, ihracatçılara ve 15 yılını dolduran avukatlardan sonra gazeteci ve hekimlere de verilmesi için teklifler sunuldu. 2024’te TBMM’ye sunulan kanun teklifleriyle bu kapsam daha da genişletilmek isteniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane verilerine göre, yeşil pasaport üretimindeki artış dikkat çekiyor. 2010-2023 yılları arasında üretilen pasaportların yaklaşık yüzde 18’i yeşil pasaportken, 2023 yılında bu oran yüzde 25’e çıktı. 2024 verilerine göre ise, üretilen yeşil pasaport sayısı, bordo pasaport sayısını geçiyor. Yeşil pasaportun prestijinin azalabileceği endişesi, bu genişlemenin olası sonuçlarından biri olarak görülüyor