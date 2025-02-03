Schengen vizesi almanın giderek zorlaşmasıyla Türk vatandaşları, vizesiz seyahat imkanı sağlayan yeşil pasaportlara büyük ilgi gösteriyor. 2023 ve 2024 yıllarında talep, yeşil pasaportun rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Peki, bu talep artışı, yeşil pasaport kapsamının genişlemesine yol açacak mı?

Yeşil pasaport talebi rekor kırdı

Schengen vizesi zorlukları Türk vatandaşlarını yeşil pasaport almaya yönlendirdi. 2010 yılında yalnızca 200 bin adet üretilen yeşil pasaport sayısı, 2023’te 1 milyon 816 bin 700’e ulaştı. 2024 yılında ise 1 milyon 407 bin 200 yeni yeşil pasaport basıldı. Bu artışla birlikte toplam yeşil pasaport sahibi sayısı 6 milyon 929 bin 100’e çıktı.

Bordo pasaportu geride bıraktı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, yeşil pasaport talebi hızla artıyor. Türkiye’de toplam pasaport sayısı 38 milyon 319 bin 256’ya ulaşırken, 2023 Aralık ayında önemli bir gelişme yaşandı. Yeşil pasaport üretimi, ilk kez bordo pasaport üretimini geçti. Aralık ayında basılan 399 bin 840 pasaporttan 200 bini yeşil, 199 bin 840’ı ise bordo pasaport oldu.

Yeşil pasaport kapsamı genişleyecek mi?

Artan talep ile birlikte eczacılar, gazeteciler, ihracatçılar ve özel okul öğretmenleri, yeşil pasaport kapsamına dahil edilmek için taleplerini iletti. Ancak yetkililer, pasaportun prestijini korumak adına yalnızca öğretmenler ve ihracatçılar için yeni düzenlemeler yapmayı planlıyor. Bu durumda, yeşil pasaportun kapsamı sınırlı bir şekilde genişleyecek gibi görünüyor.