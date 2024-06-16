Bayındır ilçesi Pınar mevkisinde, dün çalılık alanda çıkan yangına müdahale eden Topkaya, görev yerine dönerken arazözle kaza geçirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Topkaya, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Karşıyaka merkezinde düzenlenen törenle anıldı. Evli ve iki çocuk babası olan genç orman personeli, gözyaşları arasında Kemalpaşa Rabia Hatun Camii’ne uğurlandı. Topkaya’nın naaşı, ikindi namazının ardından Kemalpaşa Cennet Bahçesi mezarlığında toprağa verilecek.

"140’ıncı orman şehidi olarak bugün ebediyete uğurluyoruz"

Cenaze töreninde konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Serkan Topkaya'nın 140’ıncı orman şehidi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Orman Genel Müdürlüğümüzün 140’ıncı orman şehidi olarak bugün ebediyete uğurlayacağımız Serkan Topkaya kardeşimizin tören merasimi dolayısıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yeşil vatanın korunması için 7 gün 24 saat mücadele ediyoruz. Bu uğurda yüzlerce şehit verdik. Gönül ister ki hiçbir şekilde bu şehitleri vermeyelim. Kurban Bayramı’na gireceğimiz saatlerde Bayındır’da çıkan orman yangınına müdahale eden ve daha sonra görev yerine dönmeye çalışan Serkan Topkaya kardeşimi şehit oldu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesi artık bize emanet."

"Fedakarca görev yaptı"

Törende söz alan İzmir Valisi Süleyman Elban, Topkaya’nın ailesine başsağlığı dileyerek şehidin her zaman ihtiyaç olan yerlere koştuğunu ve yangın bölgesinde fedakarca görev yaptığını belirtti. Elban, şehide rahmet dileyerek sözlerini tamamladı.

Törene yoğun katılım

Topkaya’nın cenaze törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Teze, şehidin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Törene katılanlar, Topkaya'nın ailesine başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı.