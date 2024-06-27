Yeşilay Derneği, Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da '26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Programda gençlerin ve ailelerin kötü alışkanlıklardan korunması için farkındalık oluşturuldu.

Yeşilay Derneği Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz, programda yaptığı konuşmada özellikle ebeveynlere seslenerek, "Aile bağları zayıf olan çocukların bağımlılık riskinin daha yüksek olduğunu" belirtti. Gündüz, günümüzde iletişimsizlik ve aile bağlarının zayıfladığını vurgulayarak, "Hayat koşulları iyileştikçe gençlerin kötü alışkanlıklarının arttığını" ifade etti. Ayrıca, maddi destek sağlamanın yanı sıra manevi destek de sağlamanın önemine dikkat çekti ve aile içinde manevi bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlik, Yeşilay Aydın Şubesi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, zararlı alışkanlıkların önlenmesi için farkındalık oluşturuldu. Programda mehteran ekibinin marşları seslendirmesi ve motorcuların akrobatik gösteri sunmasıyla renklendi.

Etkinliğe, Aydın Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin ve İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul gibi önemli isimler de katıldı. Bu tür etkinliklerle, toplumun gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması konusunda bilinçlenmesi ve önlemler alınması hedefleniyor.