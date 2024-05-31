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Oturum, katılımcıların bağımlılıkla ilgili konulardaki bilgilerini test eden Kahoot oyunuyla tamamlandı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç da nikotinsiz bir yaşam tarzı sürdürmenin faydalarını muhtarlarla paylaştı.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesimine ulaşmak için Yeşilay'a destek beklediklerini belirtti.

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