Genel Başkan seçiminin yapıldığı ve yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Yeşilay’ın şube temsilcileri ve delegeleri katıldı.

Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele eden Yeşilay’ın genel başkanlık görevini son 3 dönemdir Prof. Dr. Mücahit Öztürk sürdürüyordu. Prof. Öztürk’ün görev süresince Yeşilay, yurtiçi ve yurt dışında hizmet sahasını daha da genişletti. Yeşilay Danışma Merkezlerinin (YEDAM) sayısı bu süre içerisinde KKTC dâhil olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde 107’ye ulaştı.

YEDAM Danışma Hattı’nı (115) arayanların sayısı ise 1 milyonu geçti. Yeşilay şubelerinin sayısı Türkiye genelinde 120’ye ulaşırken, dünya genelindeki Ülke Yeşilaylarının sayısı 97’ye yükseldi.

Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı kapsamında 2019 yılından bugüne kadar risk tespit edilerek program uygulanan 3.110 öğrenci bulunurken, öğrencilerle yapılan toplam görüşme sayısı 5.994’e, ailelerle yapılan görüşme sayısı ise 957’yeulaştı.

Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı’nda ise, 2019 yılından bugüne kadar risk tespit edilerek program uygulanan 3.110 öğrenci bulunurken, öğrencilerle yapılan toplam görüşme sayısı 5.994’e, ailelerle yapılan görüşme sayısı ise 957’ye ulaştı.

Yeşilay farkındalık ayağında da birçok faaliyet yürütüyor ve bu faaliyetlerle milyonlarca insana temas ediyor. Türkiye genelinde 110 kulüp sayısına ulaşan Yeşilay Spor Kulübü bünyesinde toplam lisanslı sporcu sayısı 2073’e, faal sporcu sayısı da 1203. 2017 yılından itibaren düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na 2023 yılı itibariyle toplam 10.069 eser başvurdu. T.C. Millî Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle organize edilen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’na ise bugüne dek 1.179.396 eser başvurdu. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’na gönderilen eser sayısı ise 5.660.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay’ın Türkiye’de ve dünyada bağımlılıklarla mücadelesini daha da güçlendirerek sürdüreceğinden hiç şüphesi olmadığını söyledi.

Yeşilay Genel Başkanlığı görevini Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ten devralan, 71., 72. ye 73. dönem Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi olan Doç. Dr. Mehmet Dinç ise, Yeşilay’ın bugüne kadar hayata geçirdiği faaliyetlerin başarısının temelinde ise, kurumun kendini sürekli yenilemesi, dinamik yapısını koruması ve aktif bir sivil toplum kuruluşu olması yattığını söyledi. Doç. Dr. Dinç, önümüzdeki dönemde Yeşilay’ın gelişimine katkıda bulunacağız ve bağımlılıkla mücadele bayrağını çok daha yukarılara çıkaracaklarını belirtti.

Açık oylama sonunda göre, Doç. Dr. Mehmet Dinç başkanlığındaki Yeşilay 74. Dönem Yönetim Kurulu'nda; Doç. Dr. Muhammed Tayyip Kadak, Sümeyye Ceylan, Prof. Dr. Murat Şentürk, Dr. Mehmet Güllüoğlu, Çetin Dönmez, Ülkenur Büke, Çağrı Soyer, Dr. Şeyma Halaç, Doruk Malhan, Yasin Erol, Gaye Somuncu Yılmaz ve Prof. Dr. Şule Alan yer aldı.