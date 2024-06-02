T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle, Diyarbakır ve Sakarya’nın ardından YeşilayFest etkinliğinin üçüncüsü Ankara Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındaki festivale, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ve Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat’ın yanı sıra akademisyenler ve üniversiteli gençler katıldı.

Doç. Dr. Dinç, festivalin açılış konuşmasında, “İnsan bağımlı olmadan da eğlenebilir, sosyalleşebilir” diyerek, YeşilayFest’in gençlere tam da bunu anlatan bir etkinlik olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Dinç, “YeşilayFest’te satrançtan el işlerine ve okçuluğa kadar onlarca etkinlik organize ederek eğlenmekle ilgili çok güzel alternatifler olduğunu vurguladıkalrını belirterek, "Gençler geleceklerine zarar vermeden de hayatın tadını çıkarabilirler. Hayatın güzelliklerinin, bağımlılıkların gölgesinde kaybolmasını istemiyoruz. Gençlikte en önemli mesele, bağımsızlık kültürünü gençken oturtmak ve gençlerin bağımsızlıklarına yatırım yapmaları; zihinlerinin, kalplerinin ve bedenlerinin özgür olması. Bunun için Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak gece gündüz çalışıyoruz. Yeşilay ailemizin en önemli üyeleri, 174 üniversitede aktif çalışan Yeşilay kulüplerimiz. Üniversite öğrencileri, Yeşilay Kulüpleri üzerinden akranlarına bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu, geleceğe yatırım yapmak için önce bağımsızlığa yatırım yapmak gerektiğini anlatıyorlar.” diye konuştu.

İki gün süren YeşilayFest, çeşitli bilgi yarışmalarına, atölyelere, konserlere, film gösterimlerine ve sportif aktivitelere ev sahipliği yaptı.