Yeşilçam'ın efsane oyuncusu İzzet Günay, tatil yaptığı Bodrum'da düşme sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Günay, sabah saatlerinde arkadaşları ile yürüyüş yaparken taşa takılıp düştü.

İsmail Demirel'den Açıklama

Sitenin yöneticisi İsmail Demirel, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "İzzet Bey sabah erken saatlerde arkadaşları ile yürüyüş yaparken taşa takılıp düşmüş, ayak bileğinde zedelenme olmuş ama bilinci açık ve yerinde, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış" dedi. İzzet Günay'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgiler ilerleyen saatlerde paylaşılacak.

Hastanede Tedavi Altında

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Günay, burada tedavi altına alındı. Düşme sonucu ayak bileğinde zedelenme olduğu belirtilen Günay'ın bilincinin açık olduğu ve durumunun stabil olduğu ifade edildi. Sağlık durumu hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor.

İzzet Günay Kimdir?

İzzet Günay, 21 Ağustos 1934, İstanbul doğumlu. Haydarpaşa Lisesi ve Deniz Lisesi mezunu. İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde çalıştı. Askerlik görevi sonrası linyit ticaretiyle uğraştı. Gazete ilanı ile Dormen Tiyatrosu'na başvurdu ve kabul edilerek "Karaağaçlar Altında" adlı oyunda küçük bir rolle profesyonel oyunculuğa başladı. Daha sonra çeşitli oyunlarda rol aldı.

Sinemaya 1958'de Kemal Film yapımı "Kırık Plak" filminde Zeki Müren'in şoförü rolüyle geçti. Bir kaç filmde ufak roller oynadıktan sonra "Varan Bir" filmiyle başrol oyunculuğuna geçti ve sinema kariyerinde başarılı bir yol izledi.

Yeşilçam Sinemasının duayen isimlerinden olan İzzet Günay, 100’ün üzerinde film ve dizide oynadı. Son yıllarda ekonomik nedenlerle kısa bir süre klasik Türk Sanat Müziği dalında solistlik yaparak sahneye çıktı. Antikacı dükkânı işletti. 2005 yılından sonra Yeşilçam Sineması belgeseli konseptinde çekilen filmlerde kendi ismiyle yer aldı.