Ünlü sinema oyuncusu Murat Soydan, hayatını kaybetti. Kızı Mehveş Soydan sosyal medya hesabından "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle duyurdu.

Murat Soydan, asıl adıyla Rüçhan Tercan, 2 Ekim 1940'ta İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Lüleburgaz'da tamamladıktan sonra İstanbul'a gelerek İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde eğitim aldı. Aynı dönemde İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nden de mezun oldu.

Sinema kariyerine 1966'da "Kolsuz Kahraman" filmiyle adım atan Soydan, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri haline geldi. 221 filmde rol aldı ve bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit gibi ünlü oyuncularla birlikte birçok filmde yer aldı.

1972 yılında "Zulüm" filmiyle 9. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı.

Hayatı boyunca iki evlilik yapan Soydan'ın iki çocuğu bulunuyor.

Murat Soydan, 11 Haziran 2024'te hayata gözlerini yumdu. Türk sinemasına büyük katkıları olan Soydan'ın vefatı, sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.