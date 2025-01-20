Yeşilçam’ın önemli oyuncularından Mehmet Bulduk, uzun süre gözlerden uzak kaldıktan sonra Halit Ergenç’in başrolünde olduğu dijital dizi Adsız Aşıklar ile geri döndü. Bu dizi, Bulduk’un ekranlara dönüşünü sağlayan projelerden biri oldu.

Son hali şaşırttı

Mehmet Bulduk’un yıllar sonra ekranlara dönmesiyle, son hali de merak konusu oldu. Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen ünlü oyuncunun fiziksel değişimi hayranlarını şaşırttı. Birçok kişi, Bulduk’u tanımakta güçlük çekti.

Tiyatrodan ekrana

Lise yıllarında tiyatroya ilgi duymaya başlayan Mehmet Bulduk, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda eğitim aldı. Tiyatro sahnesindeki başarısını televizyon ve sinemaya taşıyan Bulduk, İbo İle Güllüşah, Benim Gibi Sevenler, Akrebin Yolculuğu, Baskın ve Kır Çiçeği gibi projelerde yer almıştı.

Bulduk, sadece oyunculukla yetinmeyip İstanbul Radyosu için oyunlar yazıp uyarladı. Aynı zamanda seslendirme sanatçılığı, yönetmenlik ve reklam filmleri gibi farklı alanlarda da çalışarak başarı elde etti.