Bir dönem "Bayan Bacak" olarak ün kazanan Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Serpil Örümcer, ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz aylarda fotoğraflarını satışa çıkarmıştı. Zor günler geçiren Örümcer, şimdi de Fatih’te tezgah açarak takı satmaya başladı. Ancak 72 yaşındaki sanatçının izinsiz açtığı tezgah, zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Örümcer, yaşadığı zor günler nedeniyle durumu hakkında isyan etti.

200 TL'den fotoğraflarını satışa çıkarmıştı

Serpil Örümcer, geçtiğimiz aylarda bir video yayınlayarak, "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız, adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" demişti. Örümcer’in bu yardım çağrısı, büyük yankı uyandırmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi

Örümcer’in yardım çağrısının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerini görevlendirmişti. Sanatçının borçlarının ödenmesi için nisan ayında bir yardım gecesi düzenlenmişti.

Yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin ekibi de Serpil Örümcer’e destek olmuştu. Dizi ekibi, Örümcer’i 3 bölüm konuk oyuncu olarak ağırlamıştı.