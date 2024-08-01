Günay Kosova, set işçisi, set amiri, kameraman, ışık şefi, dekor ve yönetmenlik gibi sinemanın her alanında çalışarak kariyerini inşa etti. 2007 yılında eşi Hülya Koçak'ı kaybettikten sonra annesi ve köpeğini de kaybetmesiyle büyük bir travma yaşadı ve intiharın eşiğinden döndü. Yalnızlığını gidermek için Sanatçı Yaşam Evi'ni tercih eden Kosova, burada hayatının son yıllarını geçirdi.

Sanat hayatının 55. yılında

Sanat hayatının 55. yılına giren Kosova, Yeşilçam'da kendisine "Soyan Yönetmen" lakabının verilmesine rağmen filmlerinde estetik unsurları ön planda tuttuğunu belirtti. "Filmlerimde seks unsurları var ama ben hayatımda erkek soymadım. Kadını çıplak gördüm ama banyoda, yatakta estetik bir şekilde gördüm, sokakta değil. Dekordu seks, esas komediydi benimkiler" dedi.

Günay Kosova, set işçisi, set amiri, kameraman, ışık şefi, dekor ve yönetmenlik gibi sinemanın her alanında çalışarak kariyerini inşa etti. 2007 yılında eşi Hülya Koçak'ı kaybettikten sonra annesi ve köpeğini de kaybetmesiyle büyük bir travma yaşadı ve intiharın eşiğinden döndü. Yalnızlığını gidermek için Sanatçı Yaşam Evi'ni tercih eden Kosova, burada hayatının son yıllarını geçirdi.

Filmleri ve kariyeri

Günay Kosova, 19 filmiyle Yeşilçam'a damga vurdu. "Kartal Pendik Gittik Geldik", "Çikolata Tarlası", "Çarli’nin Kelekleri", "Bazıları Cacık Sever" ve "İster Darıl İster Sarıl" gibi filmleriyle tanınan Kosova, Metin Erksan ve Lütfi Akad gibi usta yönetmenlerle çalıştı. Metin Erksan, Kosova'yı "Esas sinemacı" olarak nitelendirirken, Lütfi Akad ona bütün köy dekorlarını yaptırırdı.

Sinema tutkusu çocukluk yıllarına dayanıyor

Kosova'nın sinema tutkusu çocukluk yıllarına dayanıyor. "Merceklerle ve makaralarla, üzüm sandığının içine sinema makinesi düzeni kurdum ve mahallenin çocuklarına film gösterimi yaptım. Bilet de neydi biliyor musunuz? Eski sigara paketlerinin üstü ve gazoz kapağı" diyerek sinemaya olan sevgisini dile getirdi.

Eğitim ve emektarlık

Günay Kosova, ilkokul mezunu olmasına rağmen yanında asistan olarak başlayanların şimdi üniversitelerde ders verdiğini gururla belirtti. "O okuduğunuz okullardaki hocalarınız benim asistanlarımdı" diyerek sinemadaki deneyimini ve bilgisini vurguladı.

Günay Kosova'nın ölümü, Türk sineması için büyük bir kayıp. Onun filmleri ve sinemaya olan katkıları, gelecek nesiller tarafından hatırlanacak ve sinema dünyasında önemli bir yer tutacak. Kosova, ardında unutulmaz filmler ve değerli anılar bıraktı.