Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu işbirliğiyle organize edilen festival, Atatürk Kültür Merkezi açık alanında yapıldı. Nostalji tutkunlarını bir araya getiren festivalde, birbirinden renkli Yeşilçam dekorları, klasik arabalar, panayır ve masa oyunları yer aldı. Yeşilçam'ın usta sanatçılarının maskotlarının sergilendiği festivalde, müzik dinletileri, sahne performansları, sihirbaz ve hokkabaz gösterileri yapıldı. Festival kapsamında Yeşilçam'ın usta sanatçısı Coşkun Göğen ve Hababam Sınıfı oyuncularından Bülent İğdiroğlu, Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık sanatseverlerle buluştu. Hababam Sınıfı'nın bilinmeyenlerini anlatan oyunculardan İğdiroğlu, rol aldıkları Hababam Sınıfı filmlerinin kendileri için çok özel olduğunu söyledi.

Film setlerinde birçok sahnenin doğaçlama olduğunu dile getiren İğdiroğlu, "Filmde benim için en eğlenceli sahne müfettiş sahneleriydi. Ergin Orbey muhteşem bir oyuncuydu. O sahneler yazılıydı ancak birçok şey de spontane gelişti. Kızarması, verdiği tepkiler aslında sonradan bütünleşti. Bizler için bunların hepsi çok keyifliydi." dedi.

Tuncay Akça ise Hababam Sınıfı ile arkadaşının vasıtasıyla tanıştığını söyledi. Sette bir süre çeşitli işler yaptığını anlatan Akça, "Bir gün Ertem Eğilmez Adile Naşit'e bir sahne anlattı. Ben de o esnada bir kahkaha attım. O kahkaha sinemaya girişim oldu. Çok tesadüf oldu ama ondan sonra bu piyasadaki o dönemin iki çocuk oyuncusundan biri oldum." diye konuştu.

Ahmet Arıman da yönetmen Ertem Eğilmez o yıllarda filmin rekorlar kıracağını söylediğinde şaşırdığını ancak şimdi Eğilmez'in ne kadar haklı olduğunu gördüğünü belirtti. Teoman Ayık da Hababam Sınıfı'nın özel bir seri olduğunu vurgulayarak, kendilerini seven ve ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

"Yaklaşık 500 filmde karakterlere hayat verdim"

Oyuncu Coşkun Göğen, festival kapsamındaki söyleşide sanatseverlerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 500 filmde karakterlere hayat verdiğini kaydeden Göğen, 1955 yılında berber çıraklığı yaparken tesadüfen Yeşilçam ile tanıştığını söyledi.

Pişmanlık duymadığını ifade eden Göğen, "Eniştemin yanında çalışıyordum. O yıllarda bulunduğumuz yerden Yeşilçam için figüran toplanıyordu. Günde 150 araba kalkıyordu. Onları gördüğümde imrenirdim. Bir gün eniştemle tartıştım. 16 yaşındaydım. Bu iş çekilmez diyerek elimdeki 5 lirayla ilk otobüse atladım. Çalıştım ve bugün buralara geldim. İyi ki yapmışım." diye konuştu.

Söyleşi programının ardından festival, Yeşilçam Vokal Grubu konseri ve açık hava sinema gösterimiyle sona erdi.