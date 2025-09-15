Yeşilçam’ın tanınmış isimlerinden Mahmut Cevher, Çorum’da çekimleri süren “Al Beni Baba” filmi sırasında tavuk yedikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 76 yaşındaki usta oyuncuya ilk müdahale yapıldı ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Mahmut Cevher, filmde Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’yı canlandırıyor. Çorum’daki çekimler sırasında yediği tavuktan zehirlendiği öğrenilen oyuncu, apar topar hastaneye götürüldü.

İlk müdahalesi yapılan Cevher’in sağlık durumunun iyiye gittiği ve kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

Mahmut Cevher, yaşadığı rahatsızlık sonrası film ekibine teşekkürlerini iletti:

“KEM film ekibine, başta Mustafa Uslu ve Sinem Uslu olmak üzere yönetmenimiz Ahmet Bey ve bütün ekibimize bana gösterdikleri yakınlıktan ve özellikle rahatsızlığım sırasında sağlığımla ilgili hassasiyetlerinden dolayı şükranlarımı bildiririm. Bütün arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın.”