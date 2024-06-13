Yeşilçam sinemasının efsanevi isimlerinden Murat Soydan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Soydan, bugün Ataköy 5'inci kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sinema dünyası yasta

11 Haziran Salı günü ani bir kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Murat Soydan'ın vefatı, sanat dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Soydan'ın acı haberini kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

Cenaze törenine yoğun katılım

1970'li yılların unutulmaz jön oyuncularından olan Murat Soydan, İstanbul Bakırköy'de Ataköy 5'inci kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazıyla sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri kabul eden ailesi, cenaze namazına katılan yakınları ve meslektaşları ile birlikte büyük bir acıyı paylaştı.

"Ani kalp Krizi, kollarımda öldü"

Yeşilçam sinemasının usta oyuncusunun eşi Uğurgül Soydan, eşinin kaybının kendileri için büyük bir acı olduğunu belirtti. Uğurgül Soydan, "Muhteşem bir insandı. 43 yıllık eşiyim. Çok büyük bir kayıp. Ailemiz ve Türk milletinin başı sağ olsun. Güzel eserler bıraktı. Eserleriyle anılacaktır. 11 Haziran sabahında ani kalp krizi, kollarımda öldü. O sevilen bir insandı" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

"Onun kızı olduğum için gurur duyuyorum"

Murat Soydan'ın kızı Mehveş Soydan ise babasının kaybından duyduğu üzüntüyü şu sözlerle paylaştı: "Hepimizin başı sağ olsun. Onun kızı olduğum için gurur duyuyorum. Mekanı cennet olsun. Babamın ismini her zaman yaşatacağız."

"Müthiş bir kültür oluşturdular"

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Murat Soydan'ın sinema dünyasında bıraktığı izleri şu sözlerle anlattı: "83 yıllık bir yaşama muhteşem filmler sığdırmış çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik. Daha önce kaybettiğimiz büyükler gibi hepimizin onlara borcu var. Çok güzel hatıralar bıraktılar ve duygular yaşattılar. Müthiş bir kültür oluşturdular hepimiz için. Bugün dizi, filmleri yapıyorsak oralardan çok ilham aldık. Hepsinin mekanı cennet olsun.”

"50 yıla yakın bir dostluğumuz vardı"

Yeşilçam oyuncularından Nuri Alço, Murat Soydan ile olan dostluğunu ve anılarını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi: "Murat abi çok değerli sanatçıydı. Çok güzel bir dostumdu. 50 yıla yakın bir dostluğumuz vardı. Ailece görüşürdük. Birçok filmde de beraber oynadık. Güzel anılarımız var. Kendisi hiçbir insanı kırmayan, Yeşilçam'da bir yeri olan çok güzel bir insandı."

Murat Soydan'ın cenazesi, Ataköy'deki törenden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Türk sinemasının bu değerli ismi, geride bıraktığı eserleriyle ve hatıralarıyla anılmaya devam edecek.