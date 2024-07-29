Yeşildere Caddesi'nde, su kemerlerinin yakınında meydana gelen arıza nedeniyle yol dışı çalışma başlatıldı. Arıza yapan aracın yol dışına çekilme işlemleri devam ederken, trafik akışı bu noktadan geriye doğru Meles mevkiine kadar duraksama gösterdi. Bu sebeple, söz konusu güzergahı kullanacak yol kullanıcılarının dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.

Trafik Akışı ve Uyarılar

Yol üzerindeki aksamaların etkisiyle trafik akışının yoğunlaşabileceği belirtilirken, araç sahiplerinin planladıkları rotayı yeniden gözden geçirmeleri öneriliyor. Yetkililer, arıza yapmış aracın yol dışına alınmasının ardından trafikteki aksaklıkların çözüme kavuşacağını bildirdi.