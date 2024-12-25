İzmir’in Karabağlar ilçesinde Yeşildere Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.
Yeşildere Caddesi’nin Karabağlar istikameti, Ballıkuyu mevkiinde gerçekleşen bir trafik kazası sonucu trafiğe kapanmış durumda. Kazaya karışan araçların yol dışı edilme işlemi devam ederken, araç trafiği Şaraphane Köprü mevkiine kadar yoğunlaşmış durumda.
Trafik akışı aksamış durumda
Güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor. Yetkililer, kazanın etkilerini kaldırma çalışmalarını sürdürürken, trafik akışının normalleşmesi için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.
Kaynak: HABER MERKEZİ