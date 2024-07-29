Yeşildere Caddesi'nden Halide Edip Adıvar Bulvarı'na geçiş noktasında gerçekleşen trafik kazasında, araçlar yola zarar verdi ve bu nedenle trafik akışı kesintiye uğradı. Yetkililer, kaza sonrası araçları yol dışına çekmek için çalışma başlattı. Bu işlemin ardından, trafik akışının yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Trafik akışı

Kaza nedeniyle Yeşildere Caddesi'nden Halide Edip Adıvar Bulvarı'na olan yol bağlantısında yoğunluk yaşanıyor. Trafik akışı, kazanın olduğu noktadan geriye doğru Uçanyol Kavşağı mevkiine kadar uzanıyor. Yol kullanıcılarının bu bölgedeki trafiği göz önünde bulundurarak alternatif güzergahları değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.